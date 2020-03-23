"Galatasaraylı yöneticinin testi pozitif"

23 Mart 2020 Pazartesi, 09:23

Geçen hafta Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak önce Yeşilköy'deki bir özel hastane, ardından Çapa'daki devlet hastanesinde koronavirüs testine tabi tutulmuştu.

Beşiktaş derbisinde Galatasaray futboltakımı ile hareket eden yönetici ve futbolcularla iç içe olan, Beşiktaşlı yöneticileri de kapıda karşılayan Abdurrahim Albayrak'ın özel hastanede yapılan ilk testinde koronavirüs tanısına varılamamıştı. Devlet hastanesinde 2 kez testten geçen Albayrak'ın kanında koronavirüs bulgusuna rastlandığı bugün Hürriyet gazetesince iddia edildi. Aynı gazete Abdurrahim Albayrak'ın eşi Ş. hanımda da aynı hastalığa rastlandıını iddia etti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de son basın toplantısında, endişelerini dile getirmişti.