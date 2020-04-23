Galler’de Zoom toplantısında mikrofonu kısmayı unutan Sağlık Bakanı, milletvekiline küfretti

23 Nisan 2020 Perşembe, 10:43

Koronavirüs salgını nedeniye toplantılarını Zoom üzerinden yapmaya başlayan Galler Parlamentosu’nda küfür skandalı yaşandı. Galler Özer Yönetimi Sağlık Bakanı Vaughan Gething’in parlamento video konferans uygulaması üzerinden yapılan oturumunda ettiği küfür, mikrofonu açık unutması nedeniyle yayına yansıdı.

Kendisi gibi İşçi Partili olan Jenny Rathbone’un sorularına sinirlenen Vaughan, buna küfür ederek tepki gösterdi ve “Bu kadının nesi var?” diye sordu.

Bu olayın ardından oturumlara verilirken Vaughan daha sonra Twitter hesabı üzerinden bir özür mesajı yayınladı.