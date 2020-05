Ganyan bayileri hazır

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Türkiye Jokey Kulübü’nden, ganyan bayilerine koronavirüs önlemi... Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen at yarışlarının bir an önce başlayabilmesi için her türlü önlemi alan Türkiye Jokey Kulübü’nün isteği doğrultusunda, ganyan bayileri bu süreçte yarışseverleri bayi içerisine almayacak.

Yarışlar başladığında, kupon ve para alışverişi bayilerin kapılarında açılan pencereden yapılacak.

Olumlu görüşmeler

TJK Başkanı Serdal Adalı, TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge ve genel müdür Tuncel Aydın’ın, hafta içinde Ankara’da Sağlık Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı nezdinde olumlu geçen görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.