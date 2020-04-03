Gazeteci Hakan Aygün gözaltına alındı
Gazeteci Hakan Aygün, sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Gazeteci Hakan Aygün, Twitter hesabında yer alan “ey İBAN edenler” ifadesi nedeniyle gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Aygün söz konusu tweetin kendisinin yazmadığını, retweet olarak sayfasına geldiğini kaydetti.
Bodrum’daki teknesinde Perşembe günü gözaltına alınan Aygün’ün emniyet ifadesinin ardından savcılığa ifade verecek. Aygün’ün Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi uyarınca sorgulanacak. Aygün’ün Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi uyarınca sorgulanacak.
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