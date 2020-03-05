Gazetemiz yazarı Işıl Özgentürk beraat etti
Gazetemiz yazarı Işıl Özgentürk hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle “örgüt propagandası” suçlamasıyla açılan davanın 2. duruşması görüldü. Özgentük beraat etti.
İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Işıl Özgentürk, avukatı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF)Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu ve Özgentürk'ün arkadaşları katıldı.
Işıl Özgentürk savunmasında, "Çok üzülüyorum özellikle savcının benim hakkımda söylediklerinden sonra keşke gazeteci olmasaydım ülkemin sorunlarına duyarsız kalsaydım dedim. Ben bir yurtseverim. Benim bir terör örgütü ile bağlantılanmam çok zoruma gitti. 73 yaşındayım 50 yıldır gazetecilik yapıyorum, oyun yönetiyorum. 12 Eylül de istesem yurtdışına giderdim. Ama gitmedim, ben başka ülkede yaşayamam. Ben nasl PKK terör örgütünü savunabilirim. Herşey olabilir. Ben barışsever, yurtseverim, çocuk evliliklerine karşıyım bunlar için ceza verebilirsiniz ama PKK den veremezsiniz" dedi.
Verilen aranın ardından Özgentürk, "Terör örgütü propaganda yapmak" suçundan beraat etti.
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