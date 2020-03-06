Gaziemir Belediyesi'nden doğal afet kitapçığı

06 Mart 2020 Cuma, 08:10

Kitapçıkta, deprem, sel, yangın gibi doğal afetler öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında ve sonrasında neler yapılacağı detaylı olarak anlatılıyor. Deprem, yangın ve sel başta olmak üzere, acil durum ve afetlerde yaşanabilecek kayıpları en aza indirmek için bilinçlenmenin çok önemli olduğunu dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Doğal afetlere, özellikle olası bir depremde hazırlıklı olmaya çok önem veriyoruz. Bunun için ilçemizdeki afet sonrası toplanma alan sayısını 38’e yükselttik. Yaklaşık 100 bin kişinin aynı anda toplanabileceği 396 bin 554 metrekare ölçülere sahip bu alanların çok iyi bilinmesi gerekiyor. Kitapçığımızda 16 mahallemizde yer alan afet sonrası toplanma alanlarının haritası da bulunuyor; ayrıca kitapçıkta genel bilgilerle birlikte bir afet öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği; afetlere nasıl hazırlanılması, ne şekilde müdahale edilmesi gerektiği ve oluşabilecek hasarı en aza indirmenin yolları hakkında bilgiler veriliyor” diye konuştu.