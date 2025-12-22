Melisa Döngel saç ve kan örneği verdi: Sosyal medya hesabından açıklama yaptı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 18 Aralık’ta yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel, yurt dışından Türkiye’ye döndü. Döngel, Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan ilk operasyonda yurt dışında olduğu için adresinde bulunamayan Melisa Döngel’in, gelişmeleri öğrenir öğrenmez Türkiye’ye döndüğü öğrenildi. Ünlü oyuncu, işlemlerinin ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Döngel açıklamasında, basında yer alan “yurt dışında olduğu ve kendisine ulaşılamadığı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Gelişmeleri öğrenir öğrenmez, herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına aynı gün saat 14.00 uçağıyla Türkiye’ye dönüş yaptım ve 18.15’te İstanbul’a indim. İlgili birimlere bizzat başvurarak ifademi verdim. Süreç hukuka uygun şekilde tamamlanmış, ifademin ardından serbest bırakılmış bulunmaktayım” ifadelerini kullandı. Döngel, yetkililere ve kendisine destek veren sevenlerine teşekkür etti.





SORUŞTURMADA NELER YAŞANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık’ta İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bazı ünlü isimlerin evlerine sabah saatlerinde operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı.

İşlemleri tamamlanan dört isim, sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiş; kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney ise ilk aşamada adreslerinde bulunamamıştı.

Öte yandan şarkıcı Yusuf Güney’in bugün gözaltına alındığı öğrenilirken, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı bulunduğu bildirildi.