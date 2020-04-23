Gaziemir’in balkonlarında 23 Nisan coşkusu

23 Nisan 2020 Perşembe, 10:52

Gün boyunca marşlar çalarak ilçenin sokaklarında dolaşan bandoya yurttaşlar evlerinin balkonlarından eşlik etti. Ellerine bayraklarını alarak balkonlarına ve pencerelerine çıkan Gaziemirliler, bandonun çaldığı marşlara eşlik etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bayram armağan ettiği çocuklar da kutlama etkinliğine yoğun ilgi gösterdi. Evlerinin balkonlarını Türk Bayraklarıyla donatan, yaptıkları özel resimler ve balonlarla süsleyen çocuklar, marşlar eşliğinde bayramlarını coşku ve mutlulukla kutladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan Gaziemirliler özel etkinlik sayesinde hem moral buldu hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını gururla kutladı.

Gaziemirlilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Belediye Başkanı Halil Arda, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. yılını, dünya çocuklarıyla birlikte büyük bir coşkuyla kutlamak için tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık.

Bu yıl 23.sünü düzenlemeyi planladığımız, tüm hazırlıklarını tamamladığımız Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliğimizi koronavirüs salgını nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. yılını Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda, sokaklarda, alanlarda festivaller düzenleyerek, gönlümüzce kutlayamasak da hep birlikte bandonun müzikleri eşliğinde balkonlarda kutladık. Salgın nedeniyle evlerimizden çıkamasak da bandonun çaldığı marşlar eşliğinde bayram coşkumuzu yaşadık, Atatürk’e ve cumhuriyetimize bağlılığımızı bir kez daha coşkuyla haykırdık.

Bu kötü günler geride kalacak ve dünya çocukları, kendilerine armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yine bir araya gelecek. Çocuklarımız dünyanın dört bir yanında şenliklerde buluşacak, Atamızın armağanı olan bayramlarını yüz yıllar boyunca kutlamaya devam edecek. Egemenliğimizin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. yılı kutlu olsun!” dedi.