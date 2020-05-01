Gaziemirli kadınlardan maske seferberliği

01 Mayıs 2020 Cuma, 09:58

Koronavirüs salgınına karşı mücadelede belediyeye ve Gaziemir’e katkı vermek isteyen kadınların gönüllü olarak başladıkları çalışmalar hızla ilerliyor. Belediye tarafından temin edilen yıkanabilir kumaşlardan üretilen maskeler, belediye personeline ve belediyeye hizmet almak için gelen vatandaşlara verilmeye başlanacak. Geri kalan maskeler de henüz maske bulamayan Gaziemirlilere dağıtılacak. Yıkanabilir kumaştan üretilen bu maskeler tek kullanımdan sonra çöpe atılmayacak. Yurttaşlar, maskeleri yıkadıktan sonra tekrar kullanabilecek. Bu kumaş maskeler sayesinde vatandaşların maskeye ulaşma konusunda yaşadıkları sorun da son bulmuş olacak. Kadınlar, maske üretim çalışmalarını mayıs ayı boyunca da sürdürecek.

BELEDİYE VE GÖNÜLLÜ KADINLAR EL ELE

Koronavirüsten korunmada maske kullanımının önemi konusunda bilim insanlarının uyarılarını dikkate aldıklarının altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda; belediye çalışanlarına, belediyeye hizmet almak için gelen vatandaşlara ve pazaryerlerinde alışveriş yapanlara maske dağıttıklarını dile getirdi. İnsanların,virüsle mücadele konusunda önemli bir koruma aracı olan maskeye ulaşmakta büyük zorluklar yaşadığını, bu sorunun çözümü için harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Halil Arda, “Koronavirüs salgının önüne geçmek için maske kullanımın önemi doktorlar tarafından her gün anlatılıyor. Bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda maske kullanımı kamusal alanlarda zorunlu hale getirildi. Ancak virüsten korunmada büyük önem taşıyan maskelere ulaşmak neredeyse imkânsız. Biz de belediye olarak yurttaşlarımız için büyük sorun haline gelen maskeye ulaşma konusunda çözüm üretmek için harekete geçtik. Gönüllü kadınlarile el ele vererek maske üretimine başladık. Satın aldığımız yıkanabilir kumaşları kadınlara dağıttık. Onlarda bu kumaşlardan evlerinde maske dikmeye başladı. Gönüllü kadınların kumaştan ürettiği bu maskeler tek kullanımlık olmayacak, yıkanarak tekrar kullanılabilecek. Bu maskeleri belediye personelimize, hizmet almak için belediyeye gelen yurttaşlarımıza ve maske temin etmekte sıkıntı yaşayan Gaziemirlilere dağıtacağız. Evlerinde kalarak, hiçbir beklentileri olmadan, halkın sağlığı için gönüllü olarak maske dikimi yapan tüm kadınlara gönülden teşekkür ederim” dedi.