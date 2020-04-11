Geç gelen sokağa çıkma yasağına sosyal medyada tepki yağdı

11 Nisan 2020 Cumartesi, 01:09

İçişleri Bakanlığı'nın akşam saatlerinde yayınladığı genelge ile 31 büyükşehirde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından yurttaşlar marketlere akın ederek salgının yayılma ihtimalini artırdılar.

Bunun üzerine sosyal medya üzerinden hükümetin sokağa çıkma yasağı ilan ettiği saat ve yurttaşların karar sonrası marketlere giderek salgının yayılması ihtimalini artırması tepki konusu oldu.

Tepkiler genel olarak hükümetin sokağa çıkma yasağını geç duyurması ve yöntemi üzerine oldu.

İşte sosyal medyadan gelen tepkilerin bazıları;



















