Geç gelen sokağa çıkma yasağına sosyal medyada tepki yağdı
İçişleri Bakanlığı, 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Karar sonrası sosyal medya üzerinden tepkiler yağdı.
İçişleri Bakanlığı'nın akşam saatlerinde yayınladığı genelge ile 31 büyükşehirde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından yurttaşlar marketlere akın ederek salgının yayılma ihtimalini artırdılar.
Bunun üzerine sosyal medya üzerinden hükümetin sokağa çıkma yasağı ilan ettiği saat ve yurttaşların karar sonrası marketlere giderek salgının yayılması ihtimalini artırması tepki konusu oldu.
Tepkiler genel olarak hükümetin sokağa çıkma yasağını geç duyurması ve yöntemi üzerine oldu.
İşte sosyal medyadan gelen tepkilerin bazıları;
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