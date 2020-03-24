Geçim derdi yasak dinlemiyor!

24 Mart 2020 Salı, 06:00

Türkiye’deki koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu itibarıyla 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkması yasaklanırken yaşanan ekonomik kriz dolayısıyla emekli olmasına karşın çalışmak zorunda kalan 65 yaş ve üzerindeki yaklaşık 70 bin vatandaş, hafta başından itibaren sokağa çıkarak işe gitmek zorunda kaldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, işverenin 65 yaş ve üzerinde çalışmak zorunda kalan vatandaşlara işe gelmeleri baskısı yaptığına işaret etti.

‘ÖNLEMLER AÇIKLANSIN’

İlgezdi, sokağa çıkma yasağının olumlu bir önlem olduğunu ancak 65 yaş ve üzerindeki çalışmak zorunda kalan vatandaşların durumunun ise belli olmadığına dikkat çekti. İlgezdi, bu kişilerin sosyal haklarının ve iş güvencelerinin nasıl garanti altına alınacağına ilişkin hiçbir açıklama yapılmadığını belirterek “70 bin kişi kaderine ve işverenin insafına terk edildi” değerlendirmesinde bulundu. İlgezdi, “Özel sektörde ya da bağımsız olarak çalışan 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik hastalığı olan kişilerin hangi statüde bu sokağa çıkma yasağını geçireceklerinin, gelir kayıplarının nasıl karşılanacağının, işten çıkarılma durumunda devletin ne gibi önlemler alacağını derhal açıklaması gerekmektedir” diye konuştu.