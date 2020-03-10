10 Mart 2020 Salı, 06:00

Farklı illerden katılan 28 takım, İzmir Metro AŞ tarafından tespit edilen problemlere yönelik çözümler aradı. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Metro AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tutan, UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’ın da katıldığı etkinliğin ilk gününde ise moderatörlüğü UNDP Türkiye’nin İyi Niyet Elçisi Mert Fırat yaptı. Etkinlikte konuşan Mahmut Özgener, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum” sözlerine atıfta bulunarak “Gençlerimize güvenin...’ Bu iki kelime aslında Cumhuriyetimizin vizyonunu, Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere bıraktığı en önemli miras olan ulusal egemenliğimizi kısaca açıklıyor. Türkiye’nin siz gençlerin dinamizmine, yaratıcılıklarına, enerjilerine ihtiyacı var. Sizlerin hızlı düşünme, sorun çözme yeteneklerini kullanmazsak dünyanın hızla büyüyen ve gelişen ülkelerinden geri kalırız. Bu nedenle düzenlediğimiz bu Hackathon etkinliği bu vizyon için çok anlamlı” dedi. Seher Alacacı Arıner de “Projemiz kapsamında İzmir’de kurulacak ‘Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri’ ile ‘İnovasyon Merkezi’, şehrin ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak. Umarız burada bulunan çözümler diğer illerimizde de uygulanarak benzer sorunların çözülmesine katkı sağlar” ifadelerini kullandı. 24 saat aralıksız olarak çalışan ekipler ikinci gün ise hazırladıkları projeleri jüri üyelerine sundu.

ÖDÜL KAZANAN PROJELER

Jürinin projeleri değerlendirmesinin ardından ulaşım sistemi ile ilgili işlemlerde kullanıcı odaklı, yapay zekâ temelli bir uygulama geliştiren “Metrobot” takımı birinci, Team256’nın, metro istasyonlarındaki yoğunlugu matematiksel verilerle analiz eden ve optimize edilmiş dinamik zaman çizelgeleri sunan projesi ise 2. oldu. “Esvision” takımı ise raylı ulaşımda binişlerde ve inişlerde yolcu trafiğini düzenlemek için trafik ışıkları benzeri uyarı sistemiyle 3. oldu. Takımlara para ödülü verildi.