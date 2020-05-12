Gerçek nesneleri cep telefonuyla kopyalayıp bilgisayar ekranına yapıştıran program geliştirildi

12 Mayıs 2020 Salı, 09:24

Fast Company’nin dün yayımladığı habere göre, AR Copy Paste mobil cihazların giderek güçlenen çoklu kameralarını kullanıyor. Cep telefonlarında ve masaüstü bilgisayarlarda çalışmak üzere tasarlanan uygulama, gerçek ortamlarda çekilen derinlikli görsellerin olduğu gibi sanal ortama aktarılmasını sağlıyor.

Koronavirüs günlerinde eve kapanmışken bu projeyi geliştirmeye başlayan Diagne "Her hafta sonunda zamanımın bir kısmını, etkileşim tasarımı ve makine öğrenme konusunda yeni fikirler için prototipler geliştirerek harcıyorum. Bunlar Twitter’da paylaştığım küçük prototipler. İsteyen denesin diye kaynak kodlarını ve teknik ayrıntıları da yayımlıyorum" diyor.

AR Copy Paste uygulamasını da hobi olarak yapan Diagne, ardından gelişmeleri Twitter’da duyurmuş. "Çevrenizdekileri kesip Photoshop’a yapıştırın" dediği bu tweet 50 bini aşkın etkileşim alınca uygulamanın teknolojisini de herkesle paylaşmış.

AR Copy Paste, BASNet adlı bir nesne tanıma algoritmasını kullanarak gerçek dünyadaki bir nesneyi arka plandan kesiyor. Ardından SIFT adlı bir başka kod parçasıyla bu kesilmiş nesneyi sanal ortamda istenen yere yapıştırıyor. Bu yapıştırma işlemi için iki cihazda da bir yazılımın kurulu olması gerekiyor.

Kaynak: Journo