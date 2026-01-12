Gözaltına alınmıştı... Can Yaman: ‘Türk basını bana hep kötü davrandı’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yasaklı madde” ve “fuhuş” soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Can Yaman, emniyette verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Hakkındaki iddialarla ilgili sessizliğini bozan Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk basınına yönelik sert eleştirilerde bulunurken, İtalyan basınına da çağrıda bulundu. Türk basınının kendisine karşı tutumunun yeni olmadığını savunan Yaman, İtalyan gazetecilerden doğrulanmamış haberleri yaymamalarını istedi.

Yaman paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İtalyan basını, Türk basınının bana karşı her zaman kötü davrandığı bilinen bir şey, bu yeni değil. Ama siz öyle değilsiniz. Lütfen haberleri kopyala-yapıştır yapma hatasına siz de düşmeyin. Polisin birçok ünlüyü gözaltına aldığı, geniş çaplı soruşturmalar yürüttüğü bir dönemde benim gece kulüplerinde yasaklı maddelerle dolaştığıma gerçekten inanıyor musunuz?"