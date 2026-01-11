Son Dakika... Valilik açıkladı: İstanbul'da okullar tatil edildi!

İstanbul Valiliği yarın İstanbul’da okulların tatil edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul’da eğitime 1 gün kar tatili arası… İyi tatiller çocuklar.

İstanbul genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle;

Resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak “8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel” grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır."