Geri dönüşü yok...

14 Nisan 2020 Salı, 02:00

Pilot Acuner, İstanbul Havalimanı’nın açılmasının ardından Atatürk Havalimanı’nın hava trafiğine kapatılmadığı, devlet filosundaki uçaklar ile özel jetler ve kargo uçaklarının alanı kullanmaya devam ettiğini belirtti.

Acuner, “Uluslararası bir meydanı bu şekilde kapatamazsınız. Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı’nın ya da Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yedek meydanı olarak kullanılır. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın şu an pist onarımı nedeni ile kapalı olduğu bir zamanda buraya bu şekilde girmek, İstanbul’u havalimansız bırakmak demektir. Şu anda 15 milyonluk bir şehir, tek bir havalimanı ile kaderine terk edilmiş durumdadır” dedi.

STRATEJİK ÖNEMDE

Havalimanlarının stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Acuner, “Atatürk Havalimanı’na geçmişte büyük paralar harcanarak uçak bakım tesisleri yapılmıştır. Bu tesislerde sadece THY uçakları değil, yabancı havayolu uçaklarının da bakımları yapılıyor ve ülkeye önemli miktarda döviz girdisi sağlanıyor. Havalimanları stratejik değere sahiptir. Günü geldiğinde hayati ihtiyaçları karşılamak için kesinlikle korunmalıdır. Havalimanını kaybettiğinizde bir daha geri gelmez. Anlaşılan o dur ki burası bir rant aracı olarak görülmekte, sahra hastanesi belki ileride şehir hastanesine, sonra da başka olanaklara fırsat verecektir” diye konuştu.