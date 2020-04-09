Getir çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı: Depoda çalışma durduruldu
Sipariş uygulaması Getir, İstanbul Bulgurlu’daki deposunda çalışan bir kuryenin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve depoda çalışmaların durdurulduğunu açıkladı.
Sipariş uygulaması Getir'in İstanbul Bulgurlu'daki deposunda çalışan bir kuryenin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunun pozitif olduğu açıklandı.
Getir'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, kuryenin durumunun iyi olduğu belirtilirken, konuyla ilgili belirlenen prosedür paylaşıldı. Depoda çalışma durdurulurken, çalışanların 14 gün evlerine gönderildiği aktarıldı.
Getir’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“İstanbul Bulgurlu depomuzda çalışan bir kurye arkadaşımızın maalesef Covid-19 pozitif olduğunu öğrendik. Arkadaşımızın durumu iyi. Aşağıda bu gibi durumlarda İl Sağlık Müdürlüğü talimatları doğrultusunda oluşturduğumuz prosedürümüzü sizinle paylaşmak isteriz.”
Daha önce firmanın Ataşehir'deki deposunda görevli bir çalışanın kontrole gittiği hastanede gözlem altına alınması sonucu söz konusu depoda çalışmanın durdurulduğu açıklanmıştı.
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