Gezi Parkı'nda iğrenç olay! Küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

14 Mayıs 2020 Perşembe, 12:27

14 yaş ve altı için sokağa çıkma serbestliğinden yararlanarak annesi ile Gezi Parkı'na gelen 12 yaşındaki çocuk annesinden izin alarak komşularından aldıkları bisiklet ile park içinde gezmeye başladı. Yorulan çocuk annesinin yanına dönerken, iddiaya göre önüne çıkan 3 kişinin sözlü tacizine uğradı.



ŞÜPHELİLERİ TEŞHİS EDERKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İddiaya göre tacizcilerden biri çocuğun kolundan tutarak evine götürmek istedi. Korku içinde çığlıklar atarak kaçan çocuk koşarak annesinin yanına geldi. İhbar üzerine anında harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler Gezi Park'ının hemen karşısındaki çocuk parkında şüpheli 3 kişiyi yakaladı. Çocuk yakalanan şüphelileri teşhis ederken gözyaşlarına boğuldu.

SUÇ KAYITLARI VAR

Kelepçe takılarak gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürülen A.K., M.A. ve İ.A.'nın kırmızı ışıklarda duran araçlardaki sürücülere mendil satmaya çalışıp cam silen kişiler olduğu, uyuşturucu kullanmak ve hırsızlıktan suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Anne F.Ş ve kızı polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



