Gıda enflasyonu 2020 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3.89 arttı! Yoksulluk sınırı 7 bin 639 lira

28 Mart 2020 Cumartesi, 02:00

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), gıda enflasyonunun 2020 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3.89 arttığını, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 345 lira, yoksulluk sınırının ise 7 bin 639 lira olduğunu açıkladı. Türk-İş’in açıklamasına göre, açlık sınırı geçen yıl martta 2 bin 14 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 561 lira, 2020 Şubat’ta ise açlık sınırı 2 bin 257 lira, yoksulluk sınırı 7 bin 353 liraydı. Böylece mart ayı açlık sınırı 2020 yılı için uygulanan 2 bin 325 liralık asgari ücreti de aşmış oldu.

Türk-İş raporunda şu vurgu dikkat çekti: “Etkisi ve yaygınlığıyla küresel halk sağlığı sorununa dönüşen koronavirüs sosyal yaşamın yanı sıra ekonominin birçok alanını da olumsuz etkilemektedir... Yaşanan bu süreçte temel gıda maddelerine erişim de önem kazanmıştır.” Yine raporda, araştırmayla ilgili gözlemler belirtilerek “Semt pazarları ve marketlerde alışveriş yapanların yoğunluğunun azalmış olması ve gıda fiyatlarında, özellikle yaş sebze-meyvede, görülen artıştır” denildi.