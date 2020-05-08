Gökçek’in uçaklarına Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden suç duyurusu

08 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski başkan Melih Gökçek’in belediye şirketi olan BELKA A.Ş. üzerinden “uçuş okulu kurmak” amacıyla piyasa değerinden fazla fiyata aldığı 15 uçak ve 1 helikopter nedeniyle, BELKA A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerine “görevi kötüye kullanmaktan” suç duyurusunda bulundu.

BELKA A.Ş’nin 14 milyon TL’lik zarara uğratılmasını, gazetemiz Cumhuriyet “Gökçek Uçurmuş” manşetiyle kamuoyuna duyurmuştu. BELKA’da yapılan incelemelerde, yönetim kurulunca alınan kararlarla, şirketin yanlış yatırım ve özensiz yönetim sonucu zararın uğratıldığı belirlendi.

ABB, dönemin yönetim kurulunda yer alan Levent Karaca, Bekir Yağcı, İbrahim Gülerce, Mustafa Ceylan, Ramazan Kabasakal, Hüseyin Küçükaltun, Fatih Atalay, Murat Aksoy, Osman Özbayrak, Memduh Tıraş, Ömer Bircan, Selim Cerrah, Ömer Öksüz, Fazlı Sarı ve Yusuf Yalçınkaya hakkında “görevi kötüye kullanmak” ve “kamu kaynaklarını israf etmekten” Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Kişiler hakkında sorumluluk davasının yanı sıra, kamu davası da açılması talep edildi.

23 MİLYONLUK FİLO

Cumhuriyet, başkanlıktan istifa ettirilen Gökçek’in, 23 milyon 645 bin TL’ye belediyeye 15 uçak ve 1 helikopterden oluşan bir filo kurduğunu gündeme getirmişti.

Güneydoğu Havacılık, Vizyon Havacılık ve Çam Grup Dış Ticaret A.Ş.’den, piyasa araştırması yapılmadan alınan uçaklara değerinden fazla para ödendiği de belgelenmişti.

İşletilmeyen uçakların bakımları BELKA’ya 8 milyon 83 bin TL’ye mal olmuş, Gökçek’in “Seğmen Uçuş Okulu” projesi gerçekleşmeyince uçaklar 17 bin 500 TL’ye Vizyon Havacılık’a geri satılmıştı.

Satışın, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından yapıldığı da tespit edilmişti.