Gomis’ten ezeli rakipleri kazdıracak açıklama
Galatasaray’ın eski yıldızı Gomis açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da gol kralı olduktan sonra Arabistan'a transfer olan Fransız golcü Gomis açıklamalarda bulundu.
Gomis'ün görüşleri şöyle:
Bana göre Türkiye'deki en büyük ve en iyi kulüp Galatasaray. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye de saygım var, gelmeden önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi duymuştum ama Galatasaray'ı herkes tanıyor. Premier Lig'de, Almanya'da, Türkiye'de oynamak istemeyen arkadaşlarım var. Koronavirüs atlatan arkadaşlarımız bize bunun bir şaka olmadığını, ciddi bir olay olduğunu söylüyor. Bizlerin de bir ailesi, annesi, babası, dedesi var. Belki ölmeyiz ama bir drama olur. Oyuncuların bir arada olmaması, kimseyle görüşmemesi, tek başına maça gidip, dönmesi gerek. Bir kişinin testi pozitif çıkınca, onun oynamaması şampiyonluğa oynayan takımı etkileyecektir. Futbol temas oyunu ve bu oyunu temassız oynamak imkansız"
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