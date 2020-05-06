Görme engelli bireyler için "online" satranç eğitimi
Türkiye Satranç Federasyonu, "Satranç Eğitimini Geliştirme" projesi ve "Evde Satranç Var" kampanyası kapsamında görme engelli bireylere özel "online" satranç eğitim programı hazırladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, Uluslararası Satranç Federasyonu Engelliler Komisyonu Üyesi Seçkin Serpil'in konuk aldığı görme engelli satranççılar Kerim ve Selim Altınok kardeşlerin eşliğinde görme engelli bireylere özel satranç eğitim programı düzenlendiği belirtildi.
"Engelsiz satranç" sloganıyla hazırlanan programlar kapsamında görme engelli bireylerin www.lichess.org sitesi üzerinden "online" satranç öğrenebileceği kaydedildi.
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