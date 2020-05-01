Görünmez emekçiler haklarını istiyor

01 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Kamu, devlet ve tıp fakülteleri hastanelerinin yemekhanelerinde çalışan taşeron işçiler seslerinin duyulmasını istiyor.

İşçiler “Bizler de koronavirüs servislerinde hasta ile bire bir temastayız. Odalara kadar yemek götürüyoruz, bir hasta bakıcıdan, temizlikçiden farklı çalışmıyoruz. Ailelerimizle ve çocuklarımızla birlikte perişan olduk, ne yapacağımızı bilemedik, şaşırdık kaldık. Bir yerde virüs salgını, bir yerde işsizlik korkusu ile karşı karşıyayız” diyerek yetkililere sesleniyor.

İstanbul’da bir tıp fakültesinin yemekhanesinde çalışan taşeron işçi, “Asgari ücretle çalışıyorum, zaten paramızı tam alamıyoruz. İsmimi verirsem işten çıkarılabilirim. Tüm personel ücretsiz ulaşımı kullanabiliyor, bundan biz yararlanamıyoruz. Ek ödeme de alamıyoruz. 100’e yakın çalışanız, hepimiz mağduruz. Kadroya geçmek istiyoruz ve eşit olarak bu haklardan yararlanmak istiyoruz” diyor.

KİRAYI ÖDEYEMEDİ

İşçinin Kendi Partisi ve Sendika Örgütlenme Uzmanı Cemal Bilgin ise “Bir üniversite hastanesinin yemekhanesinde 90 garson ve 20 aşçı çalışıyor. Taşeron firmanın ihalesi bittiği için 1 ay 15 günlük maaşlarını alamıyorlar. Taşeron firma ‘iflas ettik’ diyor.

İşçi arkadaşlarımız ev kiralarını ödeyememişler, bakkal, pazar alışverişini yapamamışlar, yol paralarını borç almışlar. Yemekhane hizmeti, üniversite hastanesinin asıl işlerindedir” dedi.