Göztepe'de testlerin hepsi negatif çıktı
Göztepe Futbol Takımı'na yapılan Kovid-19 testlerinin hepsi negatif çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik ekip ve futbolculara yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayınladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında 4 Mayıs'ta A takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve yöneticilere Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Testlerin tamamının sonucunun negatif çıktığı kaydedildi.
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