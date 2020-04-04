Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in cenazesinde polis müdahalesi
Ölüm orucunun 288’inci gününde yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi Helin Bölek için yapılmak istenen cenaze töreni, polis tarafından engellendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Konser yasakları ve İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskınların sona ermesi, üyelerin arananlar listesinden çıkarılması ve adil yargılanma talepleriyle yaptığı ölüm orucunun 288. günüde hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi Helin Bölek için yapılmak istenen cenaze töreni ve anma programına izin vermeyen polis, İdil Kültür Merkezi ve Cem Evi’ne giden yolları kapatarak girişleri engelledi.
Polis müdahalesi sonucunda İdil Kültür Merkezi çalışanlarını gözaltına aldığı öğrenilirken, cenaze aracı ve Bölek’in ailesini taşıyan aracın şoförü de gözaltına alındığı öğrenildi.
Polis engelinin ardından cenaze defnedilmek üzere doğrudan Feriköy Mezarlığına götürüldü. Polis, Ferköy Mezarlığında toplanan kitleye gaz atarak müdahale etti. Mezarlığa girişleri engelleyen polis gelenlerin girmesine izin vermedi. Müdahalenin ardından aile cenazeyi defnetti.
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