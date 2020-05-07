Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek yaşamını yitirdi

07 Mayıs 2020 Perşembe, 14:05

Grup Yorum üyeleri, cezaevindeki üyelerinin tahliye edilmesi, İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında çıkarılan yakalama kararlarının kaldırılması, konser yasaklarının ve İdil Kültür Merkezi üzerindeki baskıların son bulması talebiyle başlatmış olduğu açlık grevini, ölüm orucuna dönüştürmüştü.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek önceki gün 323 gündür sürdürdüğü ölüm orucu eylemini sonlandırmıştı. Gökçek, tedavi edilmek üzere Beylikdüzü-Reyap Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Grup Yorum, Gökçek'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ölüm orucuna giren bir diğer Grup Yorum üyesi Helin Bölek ise geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmişti.



