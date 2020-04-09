GS'nin efsanesi Ergün Penbe Tarsus'ta yardım dağıttı

09 Nisan 2020 Perşembe, 14:23

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, koronavirüs salgınını yayılmasını önlemek için yurttaşlara evde kalın ihtiyaçlarınızı biz getirelim sözüne uygun olarak, belediye ekipleri her gün 3 mahalleye kuru gıda, yaş sebze, ekmek ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştiriyor.

3 ayrı mahalleye dağılan ekipler sokak, sokak dolaşarak yurttaşaların kapısını çalıp Tarsus Belediyesi'nin gıda yardımlarını dağıtırken, futbolculuk döneminde soğukkanlı oyun stili nedeniyle “buz adam” lakabıyla anılan Ergün Penbe ne kadar yardımsever ve sıcakkanlı olduğunu kapı, kapı dolaşıp gıda malzemesi dağıtarak gözler önüne serdi.

Daha önce birçok yardım kampanyasında yer aldığını ancak bu şekilde sokak, sokak dolaşıp evlerin kapısını çalarak ilk kez yurttaşlara gıda paketi dağıttığını ifade eden efsane futbolcu, 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu’nun Teknik Direktörü Ergün Penbe, yurttaşlara evde kalın çağrısı yaptı.

Karşılarında efsane futbolcu Ergün Penbe’yi gören yurttaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemezlerken bu sıkıntılı günlerinde moral buldular.