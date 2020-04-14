‘Güç bende’ mesajı verdi

14 Nisan 2020 Salı, 02:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun önceki gece istifa ettiğini açıklaması ve bu istifanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “kabul görmemesi”, AKP kulislerini hareketlendirdi. Partide, “Soylu’nun bu hamlesiyle AKP içindeki Pelikancı gruba alenen rest çektiği” konuşulurken istifa kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da tepki gösterdiği ifade edildi. Erdoğan’ın Soylu’ya, kararı sonrası “Türkiye’nin şu an tek sorunu virüs salgını değil. Yurtiçi ve yurtdışı operasyonlar var. Duygusal bir hamle, hiç sırası değil” dediği kaydedildi.

Soylu’nun istifası ve sonrasında yaşananlar AKP içinde şöyle değerlendirildi:

- Pelikancılardan rahatsızdı: Soylu uzun bir süredir AKP içindeki “Pelikancılardan rahatsızdı.” Soylu’nun icraatları üzerine bu gruptan yapılan yorum ve değerlendirmeler kızdırdı. Ancak bardağı taşıran son nokta “sokağa çıkma yasağı” kararının uygulanışı karşısında sosyal medyada yapılan yorumlar oldu. Soylu, bu yorumlara kızarak “istifa kararı aldı.” Ancak bu hamlesinin “AKP içindeki gruplaşmada kendisini bir adım öne geçireceğinin” de farkındaydı. Soylu, bu hamlesiyle “AKP içindeki Pelikancı gruba rest çekti.”

Soylu’nun istifa çıkışı, “AKP içinde ‘güç bende’ mesajı” olarak değerlendirilirken ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle uzun süredir tepki gören Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a kıyasla Soylu’ya yönelik halkın desteğini de artırdı.

- Net yanıt: Soylu’nun istifasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabul etmemesi de Soylu’yu “AKP içindeki tartışmalarda güçlü kıldı.” Erdoğan’ın istifayı kabul etmemesi, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sosyal medya hesabı üzerinden “Erdoğan’ın kararının kendilerini memnun ettiğini” açıklaması, Soylu’nun salt AKP tabanında değil, MHP tabanında da “karşılık bulmasını” sağladı. Bahçeli’nin açıklaması da AKP içindeki Pelikancılara “net yanıt” olarak nitelendirildi.

TEŞEKKÜR TELEFONU

Öte yandan edinilen bilgiye göre, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncesinde Soylu’nun istifa kararından haberdar olmadığı ve duyduğunda Soylu’ya tepki gösterdiği” belirtildi. Erdoğan’ın kararı sonrasında Soylu’ya “Türkiye şu an sadece koronavirüs salgını ile uğraşmıyor. Türkiye’nin yurtiçinde ve yurtdışında yürüttüğü operasyonlar var. Bu operasyonların devamı, başarısı da Türkiye’nin geleceği için elzem. İçinde bulunduğumuz süreçte duygusallığa gerek yok. Kararlı adımlar atılmalı. Şu an bu istifa hiç sırası değil. Türkiye’nin iç ve dışarıdaki operasyonları, terör tehdidi ne olacak?” dediği ileri sürüldü. Ayrıca Soylu’nun, önceki gün yazılı açıklama yaparak kendisine destek veren MHP lideri Bahçeli’ye teşekkür telefonu açtığı da öğrenildi.

‘BENİ MAHÇUP ETTİ’

Soylu, istifasının kabul edilmemesi sonrası dün öğle saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Soylu, mesajında şunları kaydetti:

“Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir.

Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu artırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah...”

Soylu, Twitter’da önceki akşam yaptığı istifa paylaşımını ise dün yaptığı yeni açıklamadan sonra sildi.