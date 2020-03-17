‘Gurbanoğlu, FETÖ yöneticileriyle irtibatlı’

17 Mart 2020 Salı, 06:00

Gurbanoğlu’nun HTS kayıtları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyasına girdi. Gurbanoğlu’nun FETÖ’nün tepe yöneticilerinden Akın İpek, Suat Yıldırım, Süleyman Uysal ile yoğun telefon irtibatı olduğu iddia edildi. Gurbanoğlu ile birlikte gözaltına alınan Nuray Nurcihan Perker’in ise Gurbanoğlu’nun tüm iş ve eylemlerini yürüten isim olduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında polis, Palmali Grubu’nun kurucusu Gurbanoğlu ve şirketinin yöneticisi Nuray Nurcihan evinde arama yaptı. Gözaltına alınan iki isme “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak” suçlaması yöneltildi. Soruşturma dosyasında Gurbanoğlu’nun KHK ile kapatılan Türk Rus Vakfı’nda kuruculardan olduğu, ayrıca FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle Rusya tarafından kapatılan “Atlantic International School” isimli kuruluşun yönetiminde yer aldığı belirtildi.

Tanık beyanlarına yer verilen soruşturma dosyasında Gurbanoğlu’nun, firari Muammer İhsan Kalkavan’ı şirketinde ağırladığı iddiası yer aldı. Gurbanoğlu’nun, Kalkavan’la yoğun irtibatının olduğu ileri sürülen dosyada, Gurbanoğlu’nun FETÖ’nün hukuk alanındaki kozmik yapılanması olduğu iddia edilen YKK Hukuk Bürosu ile irtibatlı olduğu öne sürüldü.

DURSUNOĞLU TAHLİYE EDİLDİ

İdlib operasyonu döneminde sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan Yakın Doğu Haber Genel Yayın Yönetmeni Alptekin Dursunoğlu dün görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

Dursunoğlu, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, yargılamaya konu olan sosyal medya paylaşımlarının suç kastı taşımadığını belirterek, haber aktarmak maksadıyla paylaşım yaptığını anlattı. “Suçu ve suçluyu övme” suçundan Dursunoğlu’na 50 gün hapis cezası veren mahkeme, cezayı 1000 TL adli para cezasına çevirerek tahliye kararı verdi.