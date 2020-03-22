Haber-Sen: "PTT çalışanları virüsü kapma ve yayma işlevi görecektir"

22 Mart 2020 Pazar, 20:11

Çin’in Wuhan kentinden başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs (kovid-19) salgınının ardından Haber-Sen (Basın Yayın ve Posta Emekçileri Sendikası) yaptığı açıklama ile PTT'nin gerekli tedbirleri almadığını ve personelin hijyen problemi olan bu işyerlerinde çalışması istendiğini belirtti.

Haber-Sen'den yapılan açıklamaya göre, ''Bu günlerde birçok kurum ve kuruluşta insanların bir araya geldiği, insanların temas halinde oldukları birçok etkinlik iptal edilmiş veya ertelenmiştir. PTT Genel Müdürlüğü’ne ve Başmüdürlüklere sendikamız olarak birçok tedbir önerisi sunduğumuz halde, kurum bu konuda maalesef gerekli tedbirleri almakta çok yavaş kalmaktadır. Halen çoğu iş yerimize gerekli dezenfekte yapılmadığı gibi personelin el dezenfektanı, eldiven, maske gibi asgari düzeydeki ürünler dahi ulaştırılmamıştır. Tüm bu eksikliklere rağmen personelin hijyen problemi olan bu işyerlerinde çalışması istenmektedir'' ifadeleri kullanıldı.

'PTT ÇALIŞANLARI VİRÜSÜ KAPMA VE YAYMA İŞLEVİ GÖRECEKTİR'

PTT iş kolunda çalışan dağıtıcıların birçok farklı ülkeden gelen ve farklı kişilerin elinden geçen gönderileri, evlere taşıyarak aynı zamanda bu virüsü kapma ve yayma gibi bir işlevi göreceğini vurgulayan Haber-Sen, ''İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü olarak sizlerin, bulunduğumuz ilin büyüklüğü ve birçok ülke vatandaşına ev sahipliği yapan devasa nüfusa sahip bir konumda bulunmuş olmasından kaynaklı bu salgında en fazla tedbiri alması gereken başmüdürlük birimisiniz. PTT iş kolunda çalışan dağıtıcılar birçok farklı ülkeden gelen ve farklı kişilerin elinden geçen gönderileri, evlere taşıyarak aynı zamanda bu virüsü kapma ve yayma gibi bir işlev göreceklerdir. PTT merkezleri ve şubelerinde çalışanları; hiçbir önlem alınmadığı için kapalı ve sağlıksız ortamlarda, onlarca vatandaşla birebir temas halinde, birçok kere el değiştirmiş paralarla da temas halinde oldukları göz önünde bulundurulursa yine virüsü en hızlı kapacak meslek gurupları içerisinde yer almaktadır'' açıklamasını yaptı.

'BU SÜREÇTE KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİLDİR'



Haber-Sen, ''Cumhurbaşkanlığı genelgesi sonucu idari izne ayrılmalar olması sebebi ile zaten personel sıkıntısı yaşayan kurumumuz, çalışanlarını daha da zor şartlarda çalışmaya zorlayarak ve onların kaygılarını göz ardı etmesi böyle bir süreçte kabul edilebilir bir durum değildir'' ifadelerini kullandı.

Haber-Sen koronavirüs salgınına karşı 11 maddelik taleplerini sıraladı;

1- Başmüdürlüğünüze bağlı tüm şubelerin kapatılması ve zarurî işlemlerin devam edebilmesi için PTT merkezlerinde asgari düzeyde dönüşümlü personelin bulundurularak idari izinli sayılması.

2- PTT merkezlerinde ve şubelerinde asıl yoğunluğu ( elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. ) faturaları oluşturmaktadır. Acil önemde olmayan bu ödemelerin 3 hafta gibi bir süre boyunca gişelerden yapılmaması. Vatandaşların Pttmatik veya internet ortamına yönlendirilmeleri sağlanmalıdır.

3- PTT emekli promosyonlarını almak için iş yerlerimize gelen vatandaşların yaş ortalaması yüksek olduğundan dolayı virüsten en fazla olumsuz etkilenebilecek yaş gurubunu kapsamaktadır. Bundan dolayı promosyon başvurularını Pttmatik veya internet ortamından yapabilmeleri için gerekli altyapı çalışmalarının oluşturulması gerekmektedir.

4- Dağıtıcıların dönüşümlü olarak çalıştırılarak idari izinli sayılmaları.

5- Açık olacak PTT merkezlerinde vatandaşların içerde yoğunluk oluşturmayacak şekilde güvenlik görevlileri tarafından kontrollü bir şekilde içeriye alınması sağlanmalıdır.

6- PTT merkezlerinde sadece PTT personeline değil aynı zamanda girişlerde vatandaşlarında kullanabileceği el dezenfektanlarının temin edilmesi gerekmektedir.

7- Acil olmayan gönderilerin kabul edilmemesi.

8- Gönderilerin iş yeri teslim olarak kabul edilmesi.

9- Lavaboların sık sık dezenfekte edilmesi ve sıvı sabun tedariki sağlanması.

10- Çalışanlara günlük dağıtım konusunda baskı yapılmaması.

11- Dağıtım dönüşü işi biten dağıtıcıların kapalı kalabalık ortamda mesai bitimine kadar kalmaları konusunda zorlanmamaları.