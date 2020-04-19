‘Hakaret’ iddiası yasak dinlemedi

19 Nisan 2020 Pazar, 06:00

Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan 80 yaşındaki bir yurttaş; sosyal medya platformu Facebook’ta bir paylaşımı beğenmesi nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla evinden alınarak karakola götürüldü.

İfade vermek zorunda kalan 80 yaşındaki yurttaş; kızı tarafından sosyal medya hesabının canı sıkılmasın diye açıldığını beğeniyi de “yanlışlıkla yapmış olabileceğini” kaydetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Hukuk adına, adalet adına utanç verici bir durum” tepkisini gösterdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mart’tan bu yana 65 yaş ve üstü yurttaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. 80 yaşındaki yurttaş sokağa çıkma yasağı devam ettiği için evinden çıkamazken, 15 Nisan’da polisler tarafından evinden alınarak, karakola götürüldü. Kendisine Facebook üzerinden beğendiği paylaşım gösterilerek, “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilip ifade vermesi istendi.

Yurttaş, kızının kendi adına kayıtlı olan telefona Facebook’u yüklediğini; hesabın da kızı tarafından “canı sıkılmasın” diye açıldığını dile getirdi. Yaşlı yurttaş, hesapta görülen yazıları içeriğini okumadan beğendiğini, bazı yazıları da “istemeden beğenmiş olabileceğini” dile getirdi. Yaşlı yurttaş, ifadesinde, “Beğendiğim yazı ve sayfaların içeriğine yaşlı olduğum için dikkat etmedim. İçeriğine bakmıyordum ve okumuyordum” diyerek, “Cumhurbaşkanı’na hakaret etmediğini” kaydetti.

‘MAĞDURLAR İÇERİDE’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de TBMM’den infaz paketi adı altında örtülü bir af getirildiğini belirterek, affın nedenlerinden birinin de “Kovid-19 salgınının cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin yaşamını tehdit etmesi olduğunu” kaydetti.

Erkek, cezaevlerinde gerçek mağdur ve kader mahkûmlarının bulunduğuna işaret ederek, tweet attığı, görüşlerini açıkladığı için tutuklananlar ve gazetecilik yaptığı için cezaevine atılanlar olduğunu anımsattı. Örtülü afla cezaevlerinin boşalmasına karşın bu sistemde yine dolacağını kaydeden Erkek, yaşanan söz konusu olayın da bunun bir örneği olduğunu kaydetti.

Erkek, “1940 doğumlu, 80 yaşında bir yurttaşımız. Yani 65 yaş üstü olduğundan salgın önlemleri nedeniyle sokağa çıkması yasak. Sosyal medya hesabından bir beğeni yaptığı için ‘cumhurbaşkanına hakaretten’ ifadesi alınmak üzere karakola götürülüyor. Salgından etkilenir mi, yaşamı tehlikeye girer mi düşünen yok. Hukuk adına, adalet adına utanç verici bir durum” değerlendirmesinde bulundu.