Hakemde koronavirüs iddiası

İl hakemi Yağmur Büyükhan’ın hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
26 Mart 2020 Perşembe, 16:26

İstanbul Bölgesi Kadın İl Hakemlerinden Yağmur Büyükhan’ın koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı iddia edildi. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan ve Yeni Levent Konaklarspor’da futbol oynayan Yağmur Büyükhan’ın, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine Eyüp Sultan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve ailesiyle birlikte karantinaya alındığı öne sürüldü.

Kaynak: hakemdünyası 


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