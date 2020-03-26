Hakemde koronavirüs iddiası
İl hakemi Yağmur Büyükhan’ın hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.
İstanbul Bölgesi Kadın İl Hakemlerinden Yağmur Büyükhan’ın koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı iddia edildi. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan ve Yeni Levent Konaklarspor’da futbol oynayan Yağmur Büyükhan’ın, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine Eyüp Sultan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve ailesiyle birlikte karantinaya alındığı öne sürüldü.
Kaynak: hakemdünyası
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