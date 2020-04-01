Haklarını alamayan işçiler Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bekleyişini sürdürüyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda temizlik ihalesini kaybeden Euroclean şirketi, 300 işçiyi kıdem tazminatlarını vermeden işten çıkarttı. Haklarını isteyen İşçilerin bekleyişi devam ediyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda temizlik ihalesini kaybeden Euroclean şirketi, 300 işçiyi kıdem tazminatlarını vermeden işten çıkarttı.Haklarını isteyen işçilerin bekleyişi devam ediyor. Havalimanı önündeki işçiler, "Hakkımızı alacağız" dedi.
Baskı ile çalıştıklarını söyleyen işçilerden bir kadın, "Bu devletin verdiği hak bana, alacağım. Çok kötü şartlarda çalıştık" diye isyan etti. Bir başka kadın işçisi ise, "Bir bardak su vermediler bize, güvenlikler adımızı dilenci koymuştu. Versin paramızı" diyerek hakkını talep etti.
Bir başka işçi 300 kişinin tazminatlarını almadan işten atıldığını söyleyerek, "Şirketin çok uzun zamandır denediği bir şeydi. arkadaşlarının avukatlar görüştü. Avukatın değişik beyanatları var" diye konuştu.
İşçilerin haklarını alana kadar Sabiha Gökçen'in önünde bekleyişe devam edeceği öğrenildi.
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