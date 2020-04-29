29 Nisan 2020 Çarşamba, 11:56

5 Mayıs 2011'de hayatını kaybeden Denizlerin avukatı Halit Çelenk'in anısına bu yıl altıncı kez verilen Halit Çelenk hukuk ödülleri sahiplerini buldu.

Ödül Seçici Kurulu 'Halit Çelenk Hukuk Ödülü'nü yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu olan “Metastaz” isimli kitaba verdi.

Akademik Destek Ödülü bu yıl; Mustafa Bayram Mısır’a ait “Devlete Karşı Kamu Hukuku: Egemenlik Kuramlarının Tarihsel Materyalist Eleştirisi” konulu kitap ve Şeyma Sağdıç’a ait “Roma’dan Sosyalist Topluma: Hukuki Biçimler Miras Kalır mı?” konulu makale arasında paylaştırıldı.

Seçici Kurul Özel Ödülü, konusu itibari ile; yazarları Gülşah Kaya, Barış Işık, Birkan Bulut, Fulya Alikoç olan “Duymak Zorundasınız: 10 Ekim Katliamı Davası” isimli kitaba verildi.

Ödül töreninin bu sene içinde bulunulan koşullar nedeniyle yapılamayacak olması sebebiyle, sanatsal heykelcikler ve belgelerin ödül sahiplerine en kısa sürede ulaştırılacağı bildirildi.

HALİT ÇELENK HUKUK ÖDÜLLERİ SEÇİCİ VE DÜZENLEYİCİ KURULU

Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Ali Murat Özdemir, Ali Rıza Aydın, Serpil Çelenk Güvenç, Dr. Öğretim Üyesi İlker Kılıç, Av. Dr. Başar Yaltı, Av. Erşen Sansal, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen Abay