Halk, CHP’li belediyelerin yardım kampanyasının engellenmesini desteklemedi

07 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Türkiye genelinde yapılan anket çalışmaları, koronavirüs salgınında yerel yönetimlerin önemli rol oynamaya başladığını gösterdi.

Metrepoll Araştırma Şirketi’nin yaptığı çalışmada, hükümetin vatandaşlardan yardım toplamasına verilen onay yüzde 50’yi geçmezken CHP’li belediyelerin yardım kampanyalarının durdurulmasını doğru bulmayanların oranı yüzde 62 oldu.

Metropoll Araştırma Şirketi’nin 28 ilde bin 288 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmasında şu tespitler yer aldı:

YAVAŞ, ERDOĞAN’I GEÇTİ

Çalışmada süreci yönetme başarısı konusunda katılımcılardan koronavirüs sürecinde hangi isimler, hangi kurumları ne derecede başarılı bulduklarını 1 ile 10 arasında puanlamaları istendi. Buna göre Türkiye genelinde birinci sırada yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başarısı 8.8 puan olurken Sağlık Kurulu 8.6 puan alarak 2. oldu.

3. sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 7.18 puan alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan 6.65 puan ile 4. sırada geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başarı oranı 6.49 oranıyla 5. sırada yer alırken İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 6.37 oranıyla 6., İzmir Büyükyehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başarısı ise 6.28 oranıyla 7. sırada yer aldı.

Hazine ve Ekonomi Bakanı Berat Albayrak ise 4.77 puan ile sonuncu sırada yer aldı. Buna göre koronavirüs salgınında CHP’li başkanlar süreci başarıyla yönetme konusunda merkezi hükümet temsilcileriyle birlikte toplumdan onay aldı.

BAŞKANLAR DAHA GÜÇLÜ

Yerel yönetimlerin başarı oranlarına göre, Mansur Yavaş Ankara’da 7.51 puan alırken Ekrem İmamoğlu İstanbul’da 6.45 puan (Türkiye genelinde 6.37 puan), Tunç Soyer ise İzmir’de 7.56 puan (Türkiye genelinde 6.28 puan) aldı.

HÜKÜMETE ONAY YÜZDE 45.5

Çalışmaya göre hükümetin vatandaşlardan yardım toplamasını onaylayanların oranı yüzde 45.5 olurken onaylamayanların oranı yüzde 49.7 oldu. Görüş belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 4.7 olarak gerçekleşti.

Çalışma kapsamında merkezi hükümet ve belediyelerin koronavirüs krizine karşı hayatı kolaylaştırma ve yardım konusundaki karşılaştırmaya da yer verildi.

Buna göre katılımcıların yüzde 42’si hükümetin daha etkili olduğu görüşünü dile getirirken belediyelerin oranı yüzde 40 oldu. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AKP’ye oy verdiğini belirtenlerin yüzde 20.4’ü, MHP’ye oy verdiğini ifade edenlerin ise yüzde 35.2’si salgın sürecinde belediyelerin daha etkili olduğu görüşünü dile getirdi.

ENGELE ONAY YOK

Çalışmada, hükümet tarafından durdurulan CHP’li Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri’nin yardım kampanyalarıyla ilgili sorular da yöneltildi.

Buna göre katılımcıların yüzde 62’si CHP’li belediyelerin kampanyalarının durdurulmasını onaylamazken yüzde 25.8’i bu uygulamayı doğru buldu. Bu konuda görüş belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 12.2 oldu.