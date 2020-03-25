Halkı sokağa davet eden Milan Belediye Başkanı "pişman"

25 Mart 2020 Çarşamba, 11:43

İtalya'nın Milano kentinde insanları dışarı çıkmayı teşvik eden video 27 Şubat'ta yayınlandığında, ülkede kimse salgının bu noktaya geleceğini tahmin etmemişti. Oysa, bundan sadece birkaç gün önce, 21 Şubat'ta İtalya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşmişti.

PİŞMAN OLDUĞUNU AÇIKLADI

Ülkenin turizm merkezlerinden Milano da salgının görüldüğü yerlerden biri. Kent şimdilerde ıssız ama Milano Belediye Başkanı 1 ay önce halkı dışarı çıkmaya teşvik eden bir video paylaşmıştı. Belediye Başkanı, bu kampanya nedeniyle pişman olduğunu açıkladı.



