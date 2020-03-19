Haluk Levent: 2 bin aileye 2 aylık temel gıda yardımı yapacağız

19 Mart 2020 Perşembe, 11:36

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakalarının 191'e ulaştığını ve hayatını kaybeden kişi sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı.

Şarkıcı Haluk Levent de koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşayan 2 bin aileye yardım edeceğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nin kasasında bulunan 976 bin TL ile 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemelerini karşılayacağını dile getirdi.