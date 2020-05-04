Haluk Levent, İbrahim Gökçek için Adalet Bakanlığı ile görüştü
AHBAP Başkanı Haluk Levent, ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile ilgili Adalat Bakanlığı ile görüştü.
AHBAP Başkanı Haluk Levent, 322 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile ilgili Adalat Bakanlığı ile görüştüğünü açıkladı.
Levent, yaptığı görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakan Yardımcımız ve yetkili birkaç kişi ile görüştüm. Mahkeme sürecinin devam ettiğini,süren bir davaya müdahale edemeyeceklerini söylediler. Konser izin konusunun İçişleri Bakanlığı olduğunu ilettiler. İlgili bakanlıkla da görüşmelerim sürüyor. Gelişmeleri yazacağım" ifadelerini kullandı.
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