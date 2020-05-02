Haluk Levent YKS için devreye girdi

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 16:02

AHBAP’ın kurucusu Haluk Levent, öğrencilerin Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) erkene alınmaması talebi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Levent, “Sabahtan beri AHBAP Başkanı sıfatıyla Milli Eğitim başta olmak üzere 3 bakanlıkla görüşmelerde bulundum. Gençlerin isteklerini beklentilerini belirttim.

Pazartesi konu Bakanlar Kurulu’nda. ‘Haluk abi izlenimin ne?’ diyecek olursanız emoji ile belirteyim: :) #ykstarihinedokunma”