Hande Fırat'tan tepki çeken makarna tweeti

11 Mart 2020 Çarşamba, 22:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 'koronavirüs' vakasının ardından birçok yurttaş gıda ürünleri reyonlarına akın etti. Gıda ürünlerinden en fazla makarnanın rağbet görmesi gündem olurken Hande Fırat, yurttaşa yaptığı tavsiyede İtalya örneğini verdi. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Hande Fırat, 827 yurttaşını koronavirüs nedeniyle kaybeden İtalya'yı örnek göstererek, "Bağışıklık istemini güçlendirseydi İtalyanlara virüs bu kadar etki etmezdi" dedi.

Hande Fırat paylaştığı tweette, "Makarna ile virüs arasındaki bağ nedir? Bağışıklık sistemini güçlendirseydi İtalyanlara virüs bu kadar etki etmezdi. Nohut gibi bakliyatları tercih etselerdi keşke" ifadelerini kullandı. Hande Fırat'ın kullandığı ifadelere birçok yurttaş tepki gösterdi.