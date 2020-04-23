Harvard profesörü salgın sayesinde milyarder oldu

23 Nisan 2020 Perşembe, 12:43

Harvard Üniversitesi’nde tıp profesörü olan 72 yaşındaki Timothy Springer, corona virüsü salgınıyla birlikte servetini katlayan az sayıda insan arasında yer aldı.

Bloomberg’ün haberine göre, geçmişte Moderna isimli biyoteknoloji şirketine 5 milyon dolarlık yatırım yapan Springer, Moderna hisselerinin salgınla birlikte sıçramasıyla dolar milyarderi oldu. Springer’ın geçmişte aldığı hisselerin değeri şu an 800 milyon dolara yükseldi.

Springer, 2018’de verdiği bir mülakatta, “İhtiyaç duyduğumdan daha fazla servet edindim, daha fazlasına ihtiyacım olduğunu sanmıyorum” demişti.

ABD’nin en zengin akademisyenlerinden biri haline gelen Springer, 1999 yılında da bir girişimini Millennium Pharmaceuticals’a 100 milyon dolara satarak adından söz ettirmişti.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde immünolog olan Springer, en iyi ilk integrinleri ve hücreler arası adezyon moleküllerini keşfetmesi ve bu moleküllerin bağışıklık sisteminde nasıl işlev gösterdiğini gösterme konusundaki öncü çalışmaları ile tanınıyor.

MODERNA KORONAVİRÜSE KARŞI AŞI GELİŞTİRİYOR

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna’nın hisse değeri, şirketin corona virüsüne karşı aşı üretme girişimleriyle bu yıl yüzde 152 artış kaydetti. Moderna, söz konusu aşıyı insanlar üzerinde de denemeye başlayan dünya genelinde birkaç şirketten biri.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın geçen hafta 400 milyon dolarlık destek verme kararı aldığı Massachusetts merkezli şirket, bu yıl sonunda aşı çalışmasında son aşamaya ulaşmayı hedefliyor.

Salgınla birlikte ABD’de son bir ayda 22 milyon kişi işini kaybetmişti.

ZOOM’UN PATRONU DA SERVETİNİ KATLADI

ABD merkezli telekonferans hizmeti şirketi Zoom da, salgınla birlikte değerini katlayan şirketler arasında yer almıştı. İnsanlar virüsten korunmak için evlere kapanınca, görüşmeler de telekonferansla yapılmaya başlandı.

Bu süreçte pazar payını en çok artıran şirket Zoom olurken, Zoom’un patronu servetini yıl başından bu yana 4,2 milyar dolar artırarak 7,8 milyar dolara yükseltti.

E-ticaret devi Amazon’un patronu Jeff Bezos’un serveti ise bu dönemde 28 milyar dolar artışla 143 milyar dolara yükseldi.