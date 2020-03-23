Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Fatih Altaylı, Hasan Şaş, Ümit Davala ve Galatasaylı bir oyuncunun koronavirüs tesitinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın ardından Teknik direktör Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Fatih Terim yaptığı paylaşımda, ''Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." ifadelerini kullandı.
HASAN ŞAŞ, ÜMİT DAVALA VE BİR FUTBOLCUNUN TESTİ DAHA POZİTİF
Fatih Altaylı'nın Habertürk TV'de aktardığına göre Fatih Terim'in yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve bir futbolcunun da koronavirüs testleri pozitif çıktı!
Fatih Altaylı'nın aktardığına göre Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu ve bu olay sonrasında Türkiye'ye dönmeye çalıştığı kaydedildi.
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