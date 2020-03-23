'Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın koronavirüs testi pozitif çıktı' iddiası
Fatih Altaylı, Hasan Şaş, Ümit Davala ve Galatasaylı bir oyuncunun koronavirüs tesitinin pozitif çıktığını iddia etti. Ümit Davala, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddiasını İnstagram hesabından yalanladı.
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın ardından Teknik direktör Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Fatih Terim yaptığı paylaşımda, ''Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." ifadelerini kullandı.
Fatih Altaylı'nın Habertürk TV'de göre Fatih Terim'in yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve bir futbolcunun da koronavirüs testleri pozitif çıktığını iddia etti. Ümit Davala ise, Altaylı'nın iddasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
HASAN ŞAŞ VE ÜMİT DAVALA'NIN TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI
DHA ise Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktığını aktardı.
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