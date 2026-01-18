Şam yönetimi ile SDG anlaşmaya vardı: AKP cephesinden açıklama

Suriye haber ajansı SANA, HTŞ’ye bağlı Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında, “tam entegrasyonu öngören” bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

Söz konusu anlaşmanın ardından AKP’li Şamil Tayyar sosyal medya hesabından konuyu değerlendiren bir paylaşım yaptı.

Tayyar şunları yazdı:

“Suriye hükümeti ve SDG arasındaki 14 maddelik anlaşmayı nasıl okumalıyız?

Ve süreç nasıl nihayete erdi, perde gerisinde neler yaşandı?

Anlaşma metni paylaşıldı ama önce ana hatlarını belirtelim.

Bir defa SDG tarihe karıştı.

Silahları Suriye ordusuna teslim edecek, kadroları tümen/tabur gibi kurumsal olarak değil güvenlik soruşturmalarının temiz çıkması halinde bireysel olarak savunma bakanlığı ve içişleri bakanlığına geçecek.

Tüm sınır kapıları, petrol/gaz sahaları ve su kaynakları Şam yönetimine bırakılacak.

Deyrizor ve Rakka, idari ve askeri olarak tamamen Şam’a devredilecek.

SDG’nin tek kazancı Haseke Valiliği. İsterse Mazlum Abdi isterse önereceği kişi vali olarak atanacak.

Ayn-el Arab’tan (Kobani) ağır askeri silahlar çekilecek ancak İçişleri Bakanlığı’na bağlı olmak üzere kent sakinlerinden yerel güvenlik gücü oluşturulacak.

Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam ve Erbil’de anlaşma metnini oluştururken, Washington ve Ankara arasında da yoğun görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ve Trump’ın rızasından sonra anlaşmaya son şekli verildi.

Bir küçük ayrıntı.

ABD’de bazı Cumhuriyetçiler anlaşmaya karşı çıktı, Cumhurbaşkanımızın devreye girerek Trump’ı ikna etmesiyle kriz aşıldı.

Velhasıl.

Terör unsurlarının tasfiyesi, herkesin kardeşçe yaşayacağı yeni Suriye’nin birlik ve dirliğini öngören bu anlaşma, Türkiye’nin bölgeye mührüdür.

Hayırlı olsun”