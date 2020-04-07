‘Hastaneleri açın’

07 Nisan 2020 Salı, 02:00

İçinde çok sayıda siyasi parti, dernek, vakıf, sendika ve meslek kuruluşu bulunan 112 örgütün yer aldığı Hastanemi Açın Platformu tarafından yapılan açıklamada, Ankara’nın salgından en çok etkilenen üçüncü şehir olduğu ve hastalığın yayılması yönünden en riskli iller arasında sayıldığı anımsatıldı. Açıklamada, Ankara’nın salgına, kolay ulaşılabilir ve üst düzey sağlık hizmeti veren hastanelerin kapatıldığı dönemde yakalandığı belirtildi. Ankara Şehir Hastanesi’nin eksikliklerine dikkat çekilen açıklamada, “Yepyeni, dev gibi, hastaların yoğun olarak yönlendirildiği, ancak sağlık çalışanlarının camlarını açıp havalandıramadıkları, enfekte hastaların yoğunluğundan dolayı kendilerini rahat hissedemedikleri bir hastane ile karşı karşıyayız” denildi.

Ankara Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte kapanan Zekai Tahir Burak Hastanesi’nin, salgının başlangıcında karantina hastanesi yapılarak “can simidi” olduğu belirtilen açıklamada, kapatılan diğer 5 hastaneye ihtiyacın artacağına da dikkat çekildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kapatılan Ankara Numune Hastanesi’ni, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’ni, Dışkapı Çocuk Hastanesi’ni, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ni, Ulus Devlet Hastanesi’ni açın. Bunların en azından Covid-19 hastalarının karşılanması; tanısının, tedavisinin, gerekirse yoğun bakım tedavilerinin sağlanması için gecikmeden organize edilmesi, bazılarının Covid-19 haricindeki hastalarımızın güvenle tedavilerini sürdürebilecekleri merkezler olarak hazırlanması çok değerli olacaktır."

PLATFORMDAN İMZA

112 örgütün yer aldığı Hastanemi Açın Platformu’nun içinde Ankara Barosu, Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Eczacı Odası, Ankara Tabip Odası, Ankara Veteriner Hekimler Odası, TMOBB’a bağlı meslek kuruluşları, Birleşik Kamu İş, DİSK, KESK, Ankara CUMOK, CHP il ve ilçe örgütleri, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, ODTÜ Mezunlar Derneği, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı gibi örgütler yer alıyor.