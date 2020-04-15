Hatay'da ardı ardına depremler
Hatay'da meydana gelen 4.7 büyüklüğünde depremin ardından 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.40'ta Yayladağı açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 24,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Hatay. Akdeniz'de Yayladağı açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
İKİNCİ DEPREM MEYDANA GELDİ
Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında gelen 4.7'lik depremin ardından 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği açıklandı.
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