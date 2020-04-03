Hattat’ın işi yürüyor

03 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Bir de helikopter iniş sahası plana işlendi. İmar planları siluete takıldığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nden defalarca dönen, mahkeme kararları ile planları iptal edilen ve mühürlenerek yarım kalan gökdelen projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girmişti.

İBB’yi devre dışı bırakan bakanlık küçük ve büyük ölçekli yeni imar planlarını 27 Kasım 2019’da askıya çıkarmıştı. Yeni planlarda arazi “ticaret alanı” olarak işlenerek kat yüksekliği de plan üzerinde 45 kat olarak belirtilmişti.

45 KAT 40’A DÜŞÜRÜLDÜ

Askı sürecinde İBB de plana itiraz etmişti. İtirazlar sonucunda büyük ölçekli planı kesinleşirken küçük ölçekli plan yeniden düzenlendi. 10 Mart’ta onaylanan plan önceki gün askıya çıkarıldı. Yeni planda 45 kat olarak belirlenen kat izni 40’a düşürüldü.

Yükseklik 171 metre olarak sınırlandı. Bir de helikopter iniş alanının yeri belli oldu. Yeni plana 30 Nisan’a kadar itiraz edilebilecek.

ARSA BAĞIŞLADI, TEHDİT ETTİ

Hattat Grubu’ndan Hema Endüstri’nin 2003’te, Maslak’ta anacaddede 11 dönümlük arazide yapımına başladığı “Diamond of İstanbul” projesi imara aykırılıkları gerekçesiyle İBB tarafından mühürlenmişti. Ardından imzalanan protokole göre Hattat Holding, İBB’ye18 arsa bağışlamış, buna karşılık daha önce mühürlenen milyar dolarlık projesi için onay almıştı. Hattat’ın bağışladığı 3 arsa İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın Kumburgaz’daki villasının hemen arkasında yer alıyordu. Mehmet Hattat, 16 Ekim 2016’da İBB’ye yazdığı 2 sayfalık mektupta arsaların kendilerine zorla aldırıldığını belirterek imar haklarının verilmesini istemişti ve Topbaş dahil olmak üzere İBB yetkililerini tazminat davalarıyla tehdit etmişti. İBB mektuptan aylar sonra Hattat’ın yarım kalan projesine 29 Haziran 2017’de yapı ruhsatını vermişti.