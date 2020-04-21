Havacılıkta toparlanma yavaş olacak
IATA, koronavirüsün ekonomiye verdiği zarar nedeniyle iyileşmenin gelecek altı ay içinde yavaş olmasının beklendiğini söyledi.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) iç hatlar yolcu trafiğinin küresel olarak yüzde 70 düştüğünü ve koronavirüsün ekonomiye verdiği zarar nedeniyle iyileşmenin gelecek altı ay içinde yavaş olmasının beklendiğini söyledi.
IATA baş ekonomisti Brian Pearce gazetecilere yaptığı açıklamada yurtiçi yolcu trafiğinin uluslararası yolcu trafiğine kıyasla daha çabuk açılacağını söylese de tüketici güveninin azalmasından dolayı hızlı bir iyileşme olmayacağını açıkladı.
Pearce, "Gelecek altı ay içindeki ekonomik ortamın finansal nedenlerden dolayı uçak seyahatlerine önemli ölçüde geri dönüşü sağlayacak nitelikte olmayacağını öngörüyoruz. Bu nedenle üçüncü çeyrekte gerçekleşmesini beklediğimiz iyileşme nispeten sınırlı olacak" dedi.
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