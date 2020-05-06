‘Hayat, paylaşınca güzel, güçsüzlere yardım etmeli’

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:10

Viyana ve Bodrum’da yaşadığını ve her iki şehirde de atölyen olduğunu biliyorum. Şu anda Bodrum’dasın ama korona günlerine nerede yakalandın?

Viyana da 9 Mart’ta sergimin açılışı vardı. Çok güzel bir açılış oldu, öğlen başladı akşama kadar sürdü. 28 yeni çalışmam sanatseverlerle buluştu. Misafirlerle Türk usulü sarıldık, öpüştük! Her şey her zamanki doğallığıyla akıp gitti. Bir hafta sonra dünya değişecekmiş henüz haberimiz yoktu.

Sergi akşamı menajerim, galericim ve bazı koleksiyoncu sanatseverlerle Viyana Ormanları’nın eteklerindeki şarap bağlarına “Heurigen”ye kutlama yemeğine gittik. Martın 14’ünde de İstanbul’a gelecektim. 13 Mart cuma günü öğleden sonra tüm uçuşlar iptal olunca bir yolunu bulup iki gün rötarla Macaristan üzerinden dönmek zorunda kaldım. Viyana da sonunu ve sonucunu bilmediğim uzun bir süreçte aylarca tıkanıp kalmaktan çok korkmuştum...

‘MUTLU VE SAĞLIKLI YAŞIYORUZ’

Hayli maceralı bir yurda dönüş olmuş. Tabii ki burada, kendi ülkende ve ailenle birlikte olabilmek çok önemli. Günlerin nasıl geçiyor? Bodrum, herhalde izole kalmak için bu aylarda çok uygun. Ailenle birlikte olduğuna göre karamsarlığa da kapılmıyorsundur. Çalışabiliyor musun?

Aile, sağlıktan sonra gelen ilk şey. Şimdi eşim, sevgili arkadaşım Ebru ve iki kızımla izole ama mutlu ve sağlıklı yaşıyoruz. Şükürler olsun. Burada Sağlık Bakanlığımıza ve çalışanlarına teşekkürlerimi de iletmek istiyorum. 16 Mart’tan sonra 3 günde bir arayıp durumumu araştırdılar, ilgilendiler, sağlığımla ilgili gelişmeleri adım adım takip ettiler. Bu yaklaşık 3 hafta sürdü. Ülkem adına sevindim ve gurur duydum...

Burada resim yapmaya devam. Bol ışıklı muhteşem bir atölyem var. Bu arada Bodrum ışığı Cape Town’a çok benziyor. Okuma gözlüğümü bile kullanmıyorum. Bodrum Kalesi önümde. Hayaller beynimde, gerçekler ise diz boyu.

Korona günleri ve sokağa çıkma kısıtlamaları başladığından beri biz de sanatçılarla görüşerek neler hissettiklerini, yaşanan kâbusun sanatçı duyarlılığıyla eserlerine yansıyıp yansımadığını soruyoruz. Ve çok farklı yanıtlar alıyoruz. Senin çalışmalarına nasıl yansıyor bu dönem?

Korona insanlardan daha acımasız değil, herkese karşı hemen hemen aynı. İnsanlardan daha adaletli. Zengin yoksul ayırmıyor. Aşısı bulununca da pes eder, uzatmaz yani, kan davası gütmez.

Benim canımı dünyadaki oligarşik, adaletsiz ve acımasız düzen daha çok acıtıyor. Yoksul ve dar gelirli ailelere ve toplumlara devletler, ülkeler, insanlar yardım etmeli? Ayrıca biz sanatçılar, entelektüeller, aydınlar, her kim ne olursa olsun durumu müsait olanlar lütfen yardım edelim. Bu bizim gerçeğimiz, bu bizim dünyamız. Başka dünya yok. Ben de elimden geldiğince yardım ediyorum ve birçok sosyal projede yer alıyorum. Resim satışlarından elde edilen gelirin önemli bir kısmı her sene sosyal yardımlaşma derneklerine gidiyor.

Figüratif resim yapmadığın için pek de anlaşılmayacak belki ama örneğin bir renk, bir desen daha belirgin olacak mı? Resimlerin daha karamsar, daha mutsuzluk yansıtan tablolar mı olacak, yoksa Bodrum mavisi, sarı güneşi seni bu karamsarlıktan koruyor mu?

Ben resimlerimle ve resimlerimde hiç karamsar olmadım. Gerçekleri, zorlukları kendimce yaşadım, başardım başaramadım ama resimlerimde hep bir umut, hep bir hayal vardı. Hayallerim belki ancak bir dünyaya, bu dünyaya sığardı ve ben de bu dünyaya açıldım. Şimdi düşünüyorum da iyi ki gezdim, gördüm bu dünyayı, ama savaşmadım, yenmedim, saygı duydum, kabul ettim. Dünya çok güzel bir yer, insanlarıyla ve muhteşem doğasıyla. Hayallerimi yaşaJşınca güzel!

Hayaller sattım tıpkı palyaçolar, akrobatlar, cambazlar gibi. Hayat bir sirk gibi, ama emekçiler gösteri bittiğinde evlerine ekmek götürmek zorunda. Gerçekler ve hayaller. Gelir eşitsizliği, fırsat eşitsizliği ve yoksulluk bence koronadan cok daha kötü. Devletler sosyal ve adaletli olsun. Fakiri, yoksulu, zayıfı ve güçsüzü kollasın ve korusun. Zenginin devlete ihtiyacı yok. Zengin dünyanın her yerinde işini görür. Bu zenginlerden nefret ettiğim sonucunu çıkarmasın lütfen. Çünkü benim de refah düzeyim beni mutlu edici düzeyde.

Bodrum mavisi ve sarı güneşi insanoğluna mutluluk ve barış getirsin.

KORONA SERGİ DİNLEMİYOR

En son kışın İstanbul’da Avusturya Konsolosluğu’nun yazlık mekânında sergi açmıştın. Yeni bir sergi için süre veriyor musun?

Covid-19’ dan önce Ekim 2020 de Viyana da bir sergi vardı programda ama artık ne olacak kimse bilmiyor. Korona sergi mergi dinlemiyor.