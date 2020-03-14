HDP, koronavirüsle mücadele kapsamında KHK'yle ihraç edilen sağlık çalışanlarının işlerine iade edilmesini istedi
HDP, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadele için işlerine geri iade edilmesi gerektiğini söyledi.
HDP'nin Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu Eş Sözcüleri Nejla Kurul-Samet Mengüç'ün Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada "Sağlık emekçisi açığı da göz önüne alınarak haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen tüm sağlık emekçileri işlerine iade edilmelidir" denildi.
HDP'nin Tıp Bayramı kapsamında yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tanısı için hasta kanının sadece ve sadece Sağlık Bakanlığı'na bağlı merkezi bir laboratuara gönderildiği ve sonuçların yine sadece bakanlık tarafından açıklandığı" vurgulanırken bu durumun tedaviyi geciktirdiğine dikkat çekildi. Tanının daha hızlı konulabilmesi ve bilgi tekelinin ortadan kaldırılması için bağımsız laboratuvarlar kurulması gerektiği belirtildi
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